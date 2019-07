Vědci dali světu návod, jak obnovit jedenáct procent zničených pralesů

Největší rozlohu těchto míst mají v Brazílii, Indonésii a Madagaskaru. Nejsnadněji by se pralesy vracely do šesti afrických zemí – do Rwandy, Ugandy, Burundi, Toga, Jižního Súdánu a na Madagaskar.

Asi 87 procent nejlépe hodnocených míst je v rezervacích. Jde o lokality, které jsou sice extrémně bohaté na různorodý život, ale současně jsou vysoce ohrožené další deforestací. A zhruba 73 procent nejlépe hodnocených míst se nachází v zemích, jež se připojily k takzvané Bonnské úmluvě. Její signatáři se zavázali do roku 2020 obnovit 150 milionů hektarů lesů a do roku 2030 dokonce 350 milionů hektarů.

Jedině ve spolupráci s místními komunitami

Autoři také zjistili, že ve většině případů se místa, kde by se lesy mohly obnovit, překrývají se zemědělsky využívanou půdou. Nejsnadnější tedy bude začínat v místech, kde je nejméně hodnotná půda.

Další cestou může být méně intenzivní podoba obnovy, kdy by se například pastviny postupně doplňovaly několika jednotlivými stromy, které by fungovaly jako stín pro dobytek. Anebo by se ve stínu stromů mohly pěstovat různé plodiny, pro něž je to výhodné, například káva a kakao.

Vědci také doporučují, aby se vždy jednalo ve spolupráci s místními komunitami, nikdy proti jejich vůli. Takové projekty by totiž neměly šanci na dlouhodobější fungování.