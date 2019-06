Vymřelo „děsivé množství“ rostlin, popisuje nová globální studie

„Ano, je to mnohem více, než jsme věděli a také mnohem více, než by bylo omluvitelné,“ komentovala další z autorek Maria Voroncová. „Je to děsivé nejen pro to samotné číslo 571, ale také proto, že si myslím, že jde o hrubé podcenění,“ dodala.

Realita je zřejmě mnohem horší

Podle ní by reálné množství rostlinných druhů mohlo být i řádově vyšší, než popsal tento výzkum, který vyšel v odborném žurnálu Nature Ecology and Evolution. Voroncová uvádí, že ve skutečnosti existuje na Zemi spousta „živých mrtvol“, tedy rostlin v posledním exempláři. Ty jsou jen jednoho pohlaví, takže se již nemohou rozmnožit, ale protože jsou na rozdíl od zvířat značně dlouhověké, pořád přežívají a nedají se tedy reálně označit jako vyhynulé.

Navíc, aby bylo označení za vyhynulé možné prokázat, trvá to řadu let a mnohdy to ani není reálné – například potvrdit, že nějaká rostlina vymřela v celé Amazonii, je prakticky nemožné. A současně řada organismů zřejmě stačila vyhynout ještě předtím, než je věda objevila a popsala: i v dnešním prozkoumaném světě nacházejí botanici asi 2000 neznámých druhů ročně.

Kde trpí rostliny nejvíc?

Podle analýzy jsou zdaleka nejvíce postiženými oblastmi pro nás exotické země, kde se na první pohled zdá, že je tam příroda v naprostém pořádku. Úplně nejhůř dopadla Havaj, kde vymřelo 79 druhů rostlin, Kapsko v Jihoafrické republice (37 druhů) a po nich Austrálie, Brazílie, Indie a Madagaskar.

Hlavní příčinou vymírání je podle výzkumu ničení přirozených míst lidskou činnosti, například kácením lesů a přeměnou přírodních ekosystémů na pole nebo pastviny. Profesorka Voroncová viděla dopady lidského vlivu na přírodu na vlastní oči, když před několika lety pátrala na Madagaskaru po vzácné travině Sartidia perrieri.

„Hledali jsme ji na kopcích i v horách, ale nebyla tam,“ popsala pro Guardian vědkyně. „Na místech, kde by měla růst, se pásl dobytek, rostla rýže a hořely ohně.“ Podobně dopadlo její pátrání po divoce rostoucích Solanum usaramense v Tanzánii a Keni: „Našli jsme pobřežní prales úplně zničený. Byla jsem šokovaná.“