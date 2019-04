Afrika by ráda k nebesům. Chystá vlastní vesmírnou agenturu

Statistika ukazuje, že aktivita afrických zemí ve vesmíru se skutečně zrychluje: z 31 afrických satelitů vyslaných od roku 1998 jich 40 procent opustilo Zemi v posledních třech letech.

Le Monde připomíná, že v srpnu 1963 byl nigerijský premiér Abubakar Tafawa Balewa jedním ze dvou lidí, kteří si poprvé v historii zavolali přes satelitní telefon. Na druhé straně linky byl tehdy americký prezident John Fitzgerald Kennedy. V roce 2016, tedy více než 50 let od této symbolické události, Nigérie oznámila, že chce do roku 2030 vyslat člověka do vesmíru.

Velká africká kosmická trojka

Kromě Egypta, kde bude připravovaná africká vesmírná agentura sídlit, jsou největšími hráči na africkém kontinentě právě Nigérie a spolu s ní Jihoafrická republika. Ta je navíc jedním ze dvou míst, kde má vzniknout radioteleskop Square Kilometre Array, největší pozorovací zařízení v historii.

Koordinovaný postup může podle pozorovatelů přinést kontinentu mnoho užitečných poznatků. Satelity mohou pomáhat s hospodárným nakládáním se surovinami, zemědělstvím, s dostupností zdravotní péče, v boji proti suchu nebo třeba s předpovídáním epidemií malárie.