Tvůrci pravěkého Stonehenge přišli z oblasti dnešního Turecka

Jedna ze skupin prvních zemědělců mířila do střední Evropy podél Dunaje. Další skupina se pohybovala směrem na západ přes Středozemí. Analýza DNA prokázala, že většina neolitických obyvatel Británie pocházela právě ze skupiny, která migrovala jižní cestou – buď podél pobřeží, nebo loděmi z jednoho ostrova na druhý.

Migrace na Britské ostrovy byla jen jednou z částí masivní expanze obyvatel Anatolie, která začala kolem roku 6000 před naším letopočtem. Právě díky těmto lidem se do Evropy dostalo zemědělství. Do té doby žily na evropském kontinentu především menší skupiny lovců a sběračů.

Kromě zemědělství přinesli tito lidé do své nové ostrovní vlasti také mnoho kulturních prvků, například stavění megalitických monumentů. Stonehenge je nejslavnějších z nich.

Tento lid nebyl původními obyvateli Britských ostrovů, už před jejich příchodem tam žily skupiny lovců a sběračů. Analýzy DNA ale ukazují, že mezi těmito dvěma skupinami téměř nedocházelo ke křížení. Původní obyvatelstvo bylo téměř úplně nahrazeno novým; výjimkou byla jediná skupina ve Skotsku, kde se původní a noví obyvatelé smísili.

Vědci ale upozorňují, že existuje i jiné vysvětlení. K mísení obou populací sice mohlo docházet, ale ta původní mohla být tak malá, že se to v genech té dominantní dostatečně neotisklo. Některá fakta naznačují, že druhá teorie by mohla být pravděpodobnější, ale na to dělat si závěry je ještě příliš brzy.

Migrace po migraci

Ani vítězové ale nevyhráli úplně, vládci Britských ostrovů totiž tato skupina lidí nezůstala dlouho. Kolem roku 2450 před naším letopočtem byli totiž téměř úplně nahrazeni další populací, kterou archeologové nazývají „kulturou se zvoncovými poháry“. Ta se do Británie dostala z kontinentální Evropy, o jejím působení existují doklady i z našeho území.

V Británii tato kultura pokračovala v péči o megality svých předchůdců. A právě ona dokončila stavbu Stonehenge.