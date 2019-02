Dým z lesních požárů omezuje růst dětí, ukázal výzkum v Indonésii

Práce vyšla na konci února v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Kombinuje údaje o 560 dětech, které se narodily po rozsáhlých lesních požárech v roce 1997. Do výzkumu byla následně zahrnuta i data o příjmech, stravování, klimatických faktorech a demografických detailech. Socioekonomické údaje sledovaných rodin zaznamenávali vědci až do roku 2014.

Děti vystavené dýmu z lesních požárů měřily ve svých 17 letech průměrně o 3,3 centimetru méně než jejich vrstevníci, kteří škodlivinám vznikajícím při vypalování lesa vystaveni nebyli.