„Všude pobíhaly kostry nepodobné lidem,“ vzpomíná muž, který přežil několik koncentračních táborů

Taussig se narodil do židovské rodiny jen několik měsíců poté, co v Německu převzal moc Adolf Hitler. Jeho rodiče cítili, jak nebezpečná je doba, a tak nechali svého syna pokřtít jako evangelíka. Tento krok mu později rovnou několikrát zachránil život. Že je židovského původu, se dozvěděl, až když mu bylo osm let.

Provoz tábora se nesl v letargii. Dozorci v té době vlastně už netušili, co s vězni mají dělat. Jídla bylo málo. „To bylo jediné téma, kolem kterého se všechno točilo. Byly to tak hnusné věci, že už si to do detailu nepamatuju – myslím, že hlavně to byla polévka z cukrové řepy a chleba komisárek,“ zmínil.

Výjimku tvořily svátky. „Na Štědrý večer tam postavili kotel s nudlemi, nic k tomu, ale člověk si mohl nabrat, kolik chtěl. Na to jsem pak vzpomínal v dalších měsících, jaké to bylo, když jsme měli v Osvětimi na Vánoce makarony,“ vzpomíná Taussig.

Na otázku, co by řekl veliteli koncentračního tábora Osvětim, kdyby ho dnes potkal, odpovídá: „Nevím. Neuvažoval jsem o tom. Nemohu vám odpovědět. Leda starým vtipem, kdy pan Köhn v koncentráku říká, jak by se zachoval po válce, kdyby přežil a seděl by na Kärntner Strasse ve Vídni jako vždy a četl by noviny a měl by tam ještě jedny položeny jako rezervu a šel by kolem Hitler a zeptal by se: 'Jsou tyto noviny volné?' A on by řekl: 'Pro vás ne, pane Hitlere, pro vás ne.' To by tak byla moje pomsta těm nejvyšším.“

V Osvětimi ovšem přišel Taussig o oba rodiče.

Pochod smrti

Před Rudou armádou pak byli vězni odsunuti dál do vnitrozemí. Na desetidenní pochod dostal každý vězeň jediný bochník chleba. Pavlu Taussigovi ho ale někdo ukradl, celou cestu až do Mauthausenu tak vlastně vůbec nejedl.

Tam také dozorci nevěděli, co s dětmi dělat, do té doby tam totiž žádný nemívali. Z Mauthausenu se pak Taussig a další museli rychle přesunout dál, tentokrát do pracovního tábora Melk. „Tam se z nás stala pracovní síla, útvar na škrábání brambor. Tupým kusem plechu, nůž je zbraň – ten jim nedali, se děti snažily oškrabovat poživatelné zbytky poloshnilých brambor. Za špatnou práci hrozil trest, zmlácení gumovým obuškem přes hlavu,“ nastínil.

K přežití pomohlo Taussigovi paradoxně zranění. Kvůli poraněné noze od příliš malé boty se dostal na měsíc na ošetřovnu. „Maďarský lékař tam na mě byl hodný jako na vlastního syna,“ vzpomíná. V Melku ale dlouho nezůstal - brzy se musel vrátit zpět do Mauthausenu, kde se ale mezitím situace značně zhoršila.