Kuba údajně neohlásila tisíce případů nákazy virem zika, tvrdí nový výzkum

Virus zika budil u mnohých obavy zejména před letní olympiádou v Riu de Janeiro v roce 2016. Skupina více než sta renomovaných vědců například několik týdnů před zahájením Her vyzvala k jejich přesunutí nebo odložení.

Peter Hotez z Baylorovy lékařské školy v Texasu tvrdí, že i v současnosti se mohou projevovat následky nákazy virem zika. „Mělo by být možné rozpoznat výkyv nebo nárůst v počtu defektů u novorozenců,“ říká. U lidského plodu, na který působí virus zika, se může vyvinout mikrocefalie. Při ní dítěti předčasně přestane růst mozek a obvykle i celá hlava. Toto poškození je nevratné.

Podle Duana Gublera ze singapurské Dukeovy univerzity nejde o první případ, kdy Kuba, ostrovní stát, neohlásil epidemii nějaké nemoci do doby, než tuto skutečnost nešlo popřít. Podobný problém měl ostrov také například s epidemií HIV. U viru zika spočíval problém především v tom, že příznaky této choroby se neprojeví velmi dlouho – virus se tedy mohl z ostrova šířit do celého světa.

„Jeden z problémů, který máme, spočívá v tom, že jejich příjem je založený na mezinárodním turismu,“ vysvělil situaci Kuby Gubler. Zatímco většina zemí světa si vytvářela propracované scénáře obrany proti viru a mezinárodní organizace koordinovaly spolupráci a pomoc chudším zemím, vědcům a lékařům zcela chyběly informace o vektoru, jímž se nemoc intenzivně mohla přenášet do světa. Kuba naopak světu říkala, že virus zika porazila.

Do budoucna by tento přístup mohl přinášet spoustu problémů, na které není mezinárodní společenství připravené – v dalších modelech šíření epidemií by se podle vědců mělo počítat i s riziky, že některé země tak zásadní informace zamlčují.