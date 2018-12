Lososi v ohrožení. S rostoucím okyselením oceánů by mohli přijít o schopnost prchnout před predátorem

Do zbylých dvou nádrží nalili vědci kyselejší vodu, a to s průměrnými hodnotami, jaké by podle předpokladů mohly být v Pugetově zálivu za padesát a sto let. V těchto nádržích pak mladí lososi pobývali dva týdny.

Následně vědci změřili lososům neurální aktivitu v nose a čichovém bulbu – části mozku, která zpracovává čichové informace. Výzkumníci došli k závěru, že ryby pravděpodobně mohly i za zvýšené koncentrace oxidu uhličitého cítit pachy. Zjistili ale, že se změnilo jejich zpracování a lososi nebyli schopní pach přeměnit na vhodnou reakci chování.