Zpráva varuje před rostoucími dopady klimatických změn na USA. Ztráty americké ekonomiky budou až deset procent

Nová zpráva ukazuje pravděpodobné dopady klimatických změn na každou sféru americké společnosti. „S pokračujícím nárůstem emisí budou roční ztráty v některých hospodářských odvětvích dosahovat do konce století stamiliard dolarů, tedy větších hodnot, než je stávající hrubý domácí produkt řady amerických států,“ konstatuje zpráva.

Deník New York Times v souvislosti se zprávou zdůrazňuje, že dokument kvantifikuje ztráty, které by americká ekonomika měla utrpět. Do konce století by klimatická změna měla „ukousnout“ 10 procent celé americké ekonomiky.