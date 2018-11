Protesty zabraly. Čína ponechává zákaz obchodu s tygřími kostmi a rohy nosorožců

Nosorožci a tygři jsou přitom ohroženi v důsledku černého trhu, který zásobuje obchod s tradičními léčivy. Čína zakázala obchod s tygřími kostmi a rohy nosorožců v roce 1993 jako součást globální snahy na ochranu zvířat.

Protesty ekologů zafungovaly

Ekologické organizace uvedly, že odstranění tohoto zákazu by mělo zničující dopad na snahy o ochranu ohrožených populací nosorožců a tygrů, a to i kdyby zvířecí produkty pocházely z jedinců chovaných v zajetí. Nové nařízení by podle ekologů také mátlo spotřebitele a úřady, neboť by bylo složité rozpoznat, které výrobky jsou legální a které ne.

Vláda rozhodla o odložení realizace svého říjnového nařízení poté, co věc „prostudovala“, řekl čínské zpravodajské agentuře Nová Čína čelný představitel vlády Ting Süe-tung. Neuvedl důvod, proč se vláda rozhodla realizaci plánu odsunout, a rovněž nesdělil, zda rozhodnutí bude trvalé. Řekl pouze to, že starý zákaz obchodování zůstává v platnosti.

Politika tří zákazů

„Nadále budou uplatňovány tři přísné zákazy: přísný zákaz dovozu a vývozu částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz prodeje, nákupu, převozu, přenosu a posílání poštou částí nosorožců a tygrů nebo druhotných produktů; přísný zákaz používání částí nosorožců a tygrů v lékařství,“ řekl Ting.