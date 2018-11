Čína představila třetí Nebeský palác. Nová vesmírná stanice může nahradit ISS

Stanice by měla být dokončena kolem roku 2022, plánuje se, že by měla mít přibližně desetiletou životnost. Mezinárodní vesmírná stanice ISS vzešla ze spolupráce Spojených států amerických, Ruska, Kanady, Evropy a Japonska a funguje už od roku 1998; kolem roku 2024 by ale měl její provoz skončit.

Pokud nedojde k prodloužení funkčnosti ISS, stane se Nebeský palác po roce 2024 jedinou obyvatelnou stanicí na oběžné dráze. A to přesto, že velikostí se s ISS nemůže ani rovnat – Mezinární vesmírná stanice je velká jako fotbalové hřiště a váží asi 400 tun.

Čína chce stanici nabídnout světu

Peking už v květnu oznámil, že jeho vesmírná laboratoř bude otevřena pro všechny občany zemí celého světa, pokud tam budou chtít provádět kvalitní vědecký výzkum. „Není pochyb, že Čína bude stanici využívat podobným způsobem jako ISS a její partneři: k výzkumu a také jako odrazový můstek pro poznávání hlubšího vesmíru,“ uvedl Čen Lan, expert ze serveru GoTaikonauts.com, který se specializuje na mapování čínského vesmírného programu.