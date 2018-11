Profesor Pěchouček: V některých oborech je ideální nahradit člověka úplně. Manažeři budou ohrožený druh

V takovém mapování mu mohou pomoci drony, což je další velmi populární obor na poli umělé inteligence. Ovšem z ptačího pohledu krajina vypadá jinak než z kamery těsně nad zemí. Navíc ne vše, co vypadá schůdně, je pro stroj při průchodu bezpečné – terén může být třeba příliš měkký. A naopak – ne vše, co vypadá na snímku shora jako překážka, je nepřekonatelné.

Další projekt, na němž tým profesora Pěchoučka pracuje, je automatizace leteckého provozu ve Spojených státech. Pražští experti na umělou inteligenci totiž dokázali vytvořit systém, který simuluje provoz nad Spojenými státy. „Díky tomu mohou vědci virtuálně experimentovat,“ vysvětloval na ČT24 Michal Pěchouček. Mohou si tak zkoušet nejrůznější scénáře, například různou míru zasahování lidských nebo autonomních operátorů do řízení provozu. V reálném provozu není možné něco takového zkusit – velmi rychle by to totiž mohlo skončit katastrofou.

Dalším z oborů, kterým se v Centru umělé inteligence věnují, je i teorie her. A jeden z úspěchů, který v tomto oboru čeští vědci zaznamenali, se týká pokeru. Vloni totiž člověk vyklidil umělé inteligenci pole v další hře – tentokrát to byl poker a jeho varianta Texas Hold Them. V týmu na Albertské univerzitě v Kanadě, který vytvořil vítězný algoritmus DeepStack, byli i tři Češi – Martin Schmid a Matěj Moravčík z Karlovy Univerzity a Viliam Širý z ČVUT.

Ti pomohli vyvinout program, který dokázal pracovat s neúplnými informacemi, které jsou podstatou pokeru. Na obrovském množství partií, které hrál algoritmus sám proti sobě, se pak tuto hru perfektně naučil. „Ten počítačový program si pravděpodobně zahrál víc partií pokeru než všichni lidé dohromady během celé historie lidstva,“ konstatuje Viliam Širý.

Jejich algoritmus se tak stal nejzkušenějším hráčem pokeru na světě. A své zkušenosti zúročil. Ne, že by vyhrál každou partii, ale uměl si vždy spočítat pravděpodobnost úspěchu, takže dlouhodobě měl úspěšnost, které se soupeři nemohli rovnat.

Jejich algoritmus se dostal do časopisu Science a teď s ním vědci dál pracují. Jeho využití vidí třeba ve světě financí nebo bezpečnosti – jak v kybernetickém, tak reálném světě.

Vedle dopravy ovlivní roboti banky i státní úřady

„Lidská práce je vlastně velmi neefektivní věc,“ konstatuje Pěchouček. „A umělé inteligence ji dokáží dělat mnohem efektivněji.“ Umělá inteligence nás podle něj ohrožuje bezprostředně – vezme obrovskému množství lidí práci. „Nemyslím si, že by lidstvo mělo strategii na situaci, kdy přijde umělá inteligence a obrovskému množství lidí vezme práci,“ varuje profesor.

Nejohroženější podle něj bude práce intelektuálně-manuální. „Taková ta práce, kdy člověk přijde a píše maily, něco počítá nebo něco plánuje. Tohle umělé inteligence umí.“ Kromě dopravy, která je ohrožená zcela mimořádně, tak jsou to banky, pojišťovny, státní úřady. Ale také sekretáři nebo dokonce manažeři. „Myslím si, že manažeři budou ohrožený druh. Dál budou takoví ti vizionáři, ale aby někdo úkoloval, že někdo splní úlohy, to už nebude potřeba,“ dodává Pěchouček.

Robot – chirurg je nezajímavý, ale diagnostiku zvládá umělá inteligence lépe

Podle něj se počítače a jejich vliv projeví obrovským způsobem také v medicíně. Nejvíc se to může ukázat v diagnostice, tedy v rozpoznávání diagnóz. Pěchouček říká, že jde o velmi náročnou činnost, která stojí spoustu času i financí, ale výsledky tomu tak úplně neodpovídají – mnohdy je totiž založená na individuální a tedy logicky omezené zkušenosti jednoho konkrétního lékaře.

To by mohla umělá inteligence zcela změnit. „Myslím si, že zdravotnictví je automatizovatelné po stránce diagnostiky. Spousta lidí se sice těší na roboty-chirurgy, ale to mi přijde nezajímavé. Naopak si myslím, že roboti se nedostanou do té stránky péče o pacienta. Věřím, že lidé budou dlouhodobě vyžadovat, aby se o ně staral člověk, aby tu pomoc nemohoucímu vykonával člověk,“ uvádí Pěchouček.