Další jasný důkaz oteplování: V Arktidě rostou čím dál vyšší rostliny

Měření se provádělo na Aljašce, na Islandu, v Kanadě, ve Skandinávii a v Rusku. Spoluautorka studie Isla Myersová-Smithová z univerzity v Edinburghu počítá s tím, že arktická flóra, jež nyní dorůstá do výšky řádově centimetrů, může svůj vzrůst do konce století zdvojnásobit.

„Nejeví se to jako dramatické navýšení, ale když to přirovnáte k ekosystému v okolí svého domu, jako je například blízký les, a představíte-li si, že se jeho vzrůst znásobí dvakrát, je to dramatická změna,“ řekla vědkyně.