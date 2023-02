Lidé z ústeckého Střekova mohou přijít o teplo. Kvůli pokutě hrozí zavření teplárny

„Ministerstvo si nepřeje, aby došlo ke skončení dodávek tepla, proto se připravujeme ve spolupráci s MPO a ERÚ na případnou možnost, že by došlo k zániku firmy a bylo by potřeba tyto dodávky tepla v nějakém režimu zajistit,“ sdělil mluvčí resortu Ondřej Charvát.

Potíže firmy

Společnost Energy dodává teplo deseti tisícům lidí. Od roku 2020 ale firma nezaplatila za emisní povolenky. Ministerstvo jí proto udělilo pokutu ve výši zhruba 400 milionů korun. Firma sídlí přímo na Střekově a k situaci se nevyjádřila. Pokud by ale společnost sankce uložené od ministerstva nezaplatila, situaci by řešil Energetický regulační úřad. „ERÚ má v podstatě jedinou zákonnou možnost, jak postupovat, a ta spočívá v tom, že by pověřil provozem zařízení jiný licencovaný subjekt,“ vysvětlil mluvčí úřadu Jan Hamrník.

Také společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, která od Energy teplo nakupuje, už zaznamenala potíže firmy a přemýšlí nad náhradním řešením. Do budoucna by chtěli vybudovat pět plynových kotelen. Ceny za dodávky tepla by pak závisely na cenách plynu. „Nyní cena klesá a my nevíme, jestli se zastaví, nebo jestli bude stoupat. Cena paliva je jedna ze složek, která se promítá do ceny tepla, které dodáváme,“ upřesnil jednatel Tepelného hospodářství Stanislav Dunaj.

V případě, že by firma Energy skončila, Tepelné hospodářství by začalo s budováním plynových kotelen, stavební povolení už má. Samotná výstavba by ale trvala nejméně jeden rok.