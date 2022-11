Nový šéf Národního parku České Švýcarsko chce stabilizovat vztahy s obcemi a obnovit turistické trasy

Nový ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž chce stabilizovat vztahy s obcemi a v jejich okolí připravit protipožární opatření vhodná pro chráněné území. Preferuje přirozenou obnovu míst po požáru. Hodlá se také soustředit na obnovu hlavních turistických tras. Kříž to ve středu řekl poté, co ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podepsal jeho jmenovací dokumenty. Do vedení parku nastoupí od 1. prosince.