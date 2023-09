Francie se obává příchodu uprchlíků z Lampedusy. Na hranici s Itálii platí přísný režim

„Situace je klidná, může to být ale jen zdánlivě. Třeba obyvatelé francouzského Mentonu se bojí, že přijde další uprchlická vlna. Zažili jich totiž už několik. Z místního tisku jsme zjistili, že řada z nich přemýšlí, že prodají své byty a přestěhují se jinam. Jiní nás naopak ujišťovali, že to nebude tak tragické,“ reportuje z Francie zpravodaj ČT Jan Šmíd.

Zároveň uvedl, že ministr vnitra Gérald Darmanin prohlásil, že žádný uprchlík z Lampedusy se do Francie nedostane. „Mnozí to přikládají tomu, že jednal pod vlivem emocí. Legislativně to totiž možné není. Francie nemůže legálně vracet uprchlíky zpět do Itálie a systematicky kontrolovat všechny na svém území,“ uvedl zpravodaj s tím, že takové jednání by odporovalo Schengenské dohodě.

Francouzsko-italská hranice poblíž Mentonu je podle Šmída symbolem. Řada uprchlíků se přes ni sice snaží dostat skrze pašeráky nebo v kufrech aut, mnozí z nich ale už vědí, že je těžko průchodná. Hledají proto cestu do Francie o něco severněji v Alpách.

Na hranicích panuje napětí a přísný režim

Zpravodaj dodal, že na pomezí obou zemí panuje přísný režim. Mezi tamními pohraničníky lze zároveň cítit velké napětí. „Snažili jsme se při natáčení udržovat uctivou vzdálenost, přesto na nás po chvíli francouzští policisté vystartovali. V momentě, kdy se ujistili, že nejsme z italské televize, byli vstřícnější,“ popsal Šmíd.

Policisté tak prý jednali z obavy, že by se mohli stát terčem útoku. Pohraničníci vyčítají Italům, že pouští uprchlíky skrze hranici, aniž by se je snažili zadržet. Druhé straně se zase nelíbí, že je francouzští policisté vracejí zpět. Napětí je zřetelné a lze předpokládat, že hranice budou více posíleny, podotýká Šmíd.