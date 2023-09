Británie se znovu přidává k evropským projektům. Mluví se o tom, že by mohla znovu povolit vyvěšování vlajky EU

Přesně to se stalo nedávno během slavného každoročního festivalu vážné hudby Proms. Stoupenci EU totiž divákům před představením rozdávali unijní vlaječky, takže během koncertu to spíše než jako v Londýně vypadalo jako v Bruselu.

Každý, kdo by chtěl mít vlajku EU na svém domě, potřebuje v Británii zvláštní povolení. Podle platného zákona je totiž každá vlajka reklamou a na její vyvěšení je potřeba povolení. Výjimku mají třeba britské vlajky, vlajky jednotlivých států nebo duhová vlajka. Tedy vlajky, které jsou uvedené na speciálním seznamu.

Současná vláda Rishiho Sunaka se pomalu a nenápadně vrací ke spolupráci s Unií. Oznámil třeba, že Británie se zapojí do vědeckých programů Horizont Evropa a Copernicus. Ukazuje to, co vláda Rishiho Sunaka naznačuje už delší dobu: opětovné navazování vztahů se starými partnery. A tak možná brzy symbolicky dojde i na vlajku.