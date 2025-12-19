V Bangladéši vypukly násilné nepokoje po úmrtí vůdce protestního hnutí

Násilné nepokoje vypukly v noci na pátek v Bangladéši. Protestující při nich zničili redakce dvou bangladéšských listů a jednu z budov zapálili. Příčinou nepokojů bylo úmrtí Šarífa Osmana Hadiho, vůdce studentského protestního hnutí, které v loňském roce vedlo k sesazení tehdejší premiérky šajch Hasíny Vadžídové, informovaly tiskové agentury.
Osmana Hadiho minulý týden postřelili maskovaní útočníci, když vycházel z mešity v Dháce. V kritickém stavu byl převezen do nemocnice v Singapuru, kde ve čtvrtek svým zraněním podlehl. Útok na Hadiho se odehrál den poté, co bangladéšské úřady oznámily termín prvních voleb od loňských protestů. Hadi do nich chtěl jít jako nezávislý kandidát.
Když se rozšířila zpráva o jeho smrti, začaly se stovky jeho stoupenců scházet na hlavním náměstí v Dháce. Demonstranti později začali ničit redakce předních bangladéšských deníků The Daily Star a Prothom Alo, a jednu z budov zapálili, informoval zpravodajský server BBC News. Na místě zasahovali vojáci a hasiči, kteří zachraňovali novináře uvězněné uvnitř budovy.
Dvaatřicetiletý Hadi byl vůdcem studentské protestní skupiny a otevřeným kritikem sousední Indie, kde bývalá premiérka Vadžídová zůstává v dobrovolném exilu. Bangladéšské politické strany vyjádřily soustrast s jeho úmrtím a vyzvaly prozatímní vládu, aby se postarala o dopadení pachatelů a postavila je před soud.
Nositel Nobelovy ceny míru Muhammad Júnus, který vede prozatímní vládu, označil Hadiho smrt za „nenahraditelnou ztrátu pro národ“. „Cestu země k demokracii nejde zastavit strachem, terorem nebo krveprolitím,“ řekl ve čtvrtek v televizním projevu. Vyšetřování útoku na Hadiho pokračuje a policie v souvislosti se střelbou zadržela několik lidí.
Šajch Hasína Vadžídová uprchla do Indie 5. srpna 2024 po týdnech studenty vedených protestů, čímž skončilo patnáct let stále více autoritářské vlády. V listopadu 2025 byla v nepřítomnosti odsouzena k trestu smrti za zločiny proti lidskosti poté, co byla shledána vinnou, že povolila použití smrtící síly proti demonstrantům. Během nepokojů bylo zabito 1400 lidí.