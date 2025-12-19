Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, tvrdí policie

Podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince, po kterém pátraly americké úřady, byl nalezen mrtvý. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan. Podle vyšetřovatelů jednal sám. Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.
Vyšetřovatelé se domnívají, že tento muž je zodpovědný jak za střelbu na Brownově univerzitě, tak za vraždu profesora Massachusettského technologického institutu (MIT), který byl v pondělí postřelen ve svém domě a v úterý zraněním v nemocnici podlehl.
Úřady dosud oficiálně souvislost mezi těmito dvěma střelbami nepotvrdily.
V pondělí v noci byl postřelen ve svém domě ve městě Brookline blízko Bostonu profesor Nuno Loureiro, také původem z Portugalska. Loureiro byl odborníkem v oblasti fyziky plazmatu a na MIT začal působit v roce 2016.
Tomu předcházel sobotní útok na Brownově univerzitě ve městě Providence na severovýchodě USA. Střelec podle svědků vešel do budovy technické fakulty v době závěrečných zkoušek, zabil dva studenty a devět lidí zranil, když z devítimilimetrové pistole vypálil na čtyřicet nábojů. Poté odešel vchodem do ulice a od té doby po něm policisté pátrali.
Ředitelka Brownovy univerzity Christina Paxsonová uvedla, že Valente byl na Brownově univerzitě zapsán od podzimu 2000 do jara 2001. V září 2000 byl přijat na postgraduální studium fyziky.
Trump v reakci pozastavil program vízové loterie
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek pozastavil program vízové loterie, díky němuž vrah získal zelenou kartu. Informovala o tom agentura AP.
Ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová v příspěvku na sociální síti X uvedla, že na pokyn Donalda Trumpa nařizuje Úřadu pro občanství a přistěhovalectví Spojených států pozastavit tento program. „Tento ohavný jedinec neměl být nikdy vpuštěn do naší země,“ dodala.
Zelená karta umožňuje cizincům usadit se dlouhodobě ve Spojených státech a pracovat zde. Střelec z Brownovy univerzity dostal trvalé povolení k pobytu v roce 2017.
Vízová loterie umožňuje občanům zemí s nízkou imigrací do USA získat přistěhovalecká víza a trvalý pobyt, tedy zelenou kartu ve Spojených státech. Ročně je v této loterii k dispozici až padesát tisíc víz.
Trump se dlouhodobě staví proti vízové loterii pro občany zemí s nízkým zastoupením v USA. Její pozastavení je dalším příkladem, kdy využil tragédie k prosazení cílů své imigrační politiky, dodala AP. Poté, co byl muž z Afghánistánu identifikován jako střelec při listopadovém smrtelném útoku na členy Národní gardy, zavedla Trumpova vláda rozsáhlá opatření proti imigraci z Afghánistánu a dalších zemí.
