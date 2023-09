Ruské místní volby provázela nízká účast. Invazi na Ukrajinu politici v kampani zamlčeli

Nejpozorněji jsou v Rusku sledovány volby moskevského starosty, kde se o znovuzvolení uchází Sergej Sobjanin. Podle agentury FP, která se odvolává na volební komisi, svůj post obhájil. Sobjanin se starostou stal v roce 2010 a od té doby ve volbách vyhrál dvakrát: v roce 2013, kdy se mu postavil nyní vězněný opoziční lídr Alexej Navalnyj, i o pět let později.

Předseda Jednotného Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvěděv po zveřejnění částečných výsledků řekl, že strana ve volbách dosáhla očekávaných výsledků a zvládla je důstojně.

Hlasování pod taktovkou Kremlu

Oficiální výsledky komunálních voleb úřady oznámí v pondělí, je nicméně jasné, že protiputinovská opozice v ruských regionech nemá šanci uspět. „Je velmi silná kontrola nad občanskou společností i politickými stranami. Politický boj tu prakticky nemá smysl. Opozice je úplně potlačená,“ podotkl sociolog Lev Gudkov z Nezávislého centra Levada v Moskvě.

Podle Gudkova to nezmění ani nezávislí kandidáti, přestože tvoří víc než desetinu uchazečů. „Stojí proti organizovanému a silnému systému ovlivňování voleb, který zcela kontroluje Kreml,“ upozornil nezávislý sociolog.

Analytik Abbas Galljamov, který v minulosti psal projevy pro ruského vládce Vladimira Putina, řekl AP, že téma války na Ukrajině, „nejdůležitější věc v ruské politice“, se ve volbách neobjevovalo. Kandidáti se podle něho v kampani nechtěli otevřeně vyslovovat pro invazi, protože by to mohlo mít negativní dopad na jejich podporu. Zároveň není možné válku kritizovat, protože by uchazeči o politické posty „dostali zákaz kandidovat, zavřeli by je do vězení a označili za nepřátele státu“.