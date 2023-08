Kyjev hledá způsob, jak zničit korupci. Zelenskyj ji chce postavit na roveň vlastizradě

Případ prvního náměstka ministra pro agrární politiku a potravinářský průmysl a bývalého náměstka ministra hospodářství, který rozkrývá ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU), je zatím poslední ukázkou korupce ve státním aparátu napadené země.

Prezident Zelenskyj i proto v neděli oznámil, že hodlá předložit parlamentu návrh zákona, jenž by postavil korupci za války na roveň vlastizradě. Návrh na zpřísnění trestů by se měl do parlamentu dostat příští týden, poté o něm budou rozhodovat zákonodárci.

„Chápu, že taková zbraň nemůže ve společnosti fungovat ustavičně, ale doufám, že za války to pomůže,“ řekl Zelenskyj.

Prezidentova strana má sice v parlamentu většinu, nicméně sám Zelenskyj podotkl, že neví, zdali předlohu zákonodárci podpoří. Pokládá sice za důležité „neutahovat šrouby“ při každém křiklavém případu, ale systémová opatření jsou podle něj nezbytná.