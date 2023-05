Ukrajina tvrdě zasáhla proti korupčníkům v justici. Potřebuje do EU a udržet si miliardy od spojenců

Třetího května zúčastněné strany obdržely první tranši své nezákonné „odměny“, po níž následovala 15. května druhá. Jednalo se o statisíce dolarů pro zprostředkovatele a zástupce soudu.

Kňazev podle agentury Ukrinform dostal peníze od lidí, kteří zastupovali Ževaga. Ve vazbě má setrvat do 14. července. Pokud by chtěl složit kauci, musel by zaplatit 107 milionů hřiven (asi 64 milionů korun), uvedl server RBK-Ukrajina. Soudci nejvyššího soudu už vyjádřili Kňazevovi nedůvěru a předčasně ukončili pravomoci svého předsedy, který ale nadále zůstává soudcem. Tohoto postavení jej může zbavit jen soudcovská rada.

Protikorupční zásahy proti vlivným Ukrajincům

Už začátkem letošního května ukrajinská prokuratura oznámila, že v souvislosti s vyšetřováním korupce u policie zadržela starostu Oděsy Hennadije Truchanova. Ve vazbě by měl strávit dva měsíce. On a další lidé čelí obvinění ze zpronevěry 92 milionů hřiven (bezmála 53 milionů korun) kvůli plánu získat administrativní budovu ve staré průmyslové továrně v Oděse do obecního vlastnictví za nadhodnocenou cenu. V roce 2018 byl starosta obvinění zproštěn, ale o tři roky bylo vyšetřování obnoveno.

V polovině letošního května pak ukrajinská tajná služba SBU a Úřad pro hospodářskou bezpečnost (BEB) oznámily, že podezírají podnikatele Dmytra Firtaše a vrcholné manažery jeho firem z rozsáhlé zpronevěry týkající se dodávek plynu z let 2016 až 2022, přičemž škody by mohly přesáhnout osmnáct miliard hřiven (přes deset miliard korun).