Ruská invaze umlčela ukrajinské oligarchy. Jejich vliv se snižuje spolu s výší majetku

Jeden z významných podnikatelů se postavil také do čela země. Petru Porošenkovi, vlastníku mimo jiné firmy na výrobu sladkostí a prezidentovi, který předcházel Volodymyru Zelenskému, se kvůli jeho podnikatelským aktivitám přezdívá „čokoládový král“.

Před začátkem únorové invaze byla Ukrajina považována za jednu z nejzkorumpovanějších evropských zemí – v roce 2021 získala v indexu vnímání korupce sestavovaném Transparency International nejnižší místo na kontinentu. Tamní oligarchové k bohatství přišli často nevybíravým způsobem po rozpadu Sovětského svazu, kdy ovládli bývalé státní podniky. Kontrolovali velkou část národního bohatství, vlastnili doly, banky, televizní stanice, nemovitosti či zemědělské firmy. A jejich vliv sahal i do politiky.

Byli to právě ukrajinští oligarchové, kteří významně přispívali k vysoké korupci v zemi, napsal server Politico. Britská veřejnoprávní BBC připomněla, že v roce 2017 označil londýnský think-tank Chatham House ukrajinské oligarchy za „největší hrozbu“ země.

„Ukrajinská politika se stala kolotočem intrik, bojů a zkorumpovaných zákulisních dohod, které byly vedeny především osobními zájmy. Potřebám běžných občanů se často věnovala jen okrajově,“ uvedl The Guardian.

Zelenskyj oligarchy podle BBC označil jako „skupinu lidí, kteří si myslí, že jsou důležitější než zákonodárci, státní úředníci nebo soudci“. I Zelenskyj však bývá spojován s podnikatelem Ihorem Kolomojským, který mu před prezidentskými volbami v roce 2019 poskytl prostor na své televizní stanici. Po obvinění Kolomojského z praní špinavých peněz však údajně Zelenskyj podnikl kroky k odebrání oligarchova ukrajinského občanství.

V roce 2014 se někteří oligarchové zapojili do obrany

Vlivní muži, kteří byli před únorem zvyklí ovlivňovat politický a hospodářský život země, však po loňském obnoveném vpádu ruského vojska utichli. Experti to přičítají faktu, že se nyní musí spoléhat na ochranu vojáků a diplomatů, tedy sfér, které nemají pod kontrolou.

Události loňského roku tak stojí v protikladu s děním po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2014. Tehdy se například oligarcha Kolomojskyj zapojil do obrany Dněpropetrovské oblasti. „Nyní je tu někdo, kdo to má dělat – stát, regionální správa,“ uvedl ukrajinský poslanec Mykyta Poturajev pro list The Guardian.

A stejně jako mnohé další obyvatele země, i podnikání oligarchů ovlivňuje válka – na jejich továrny dopadají rakety, v oblastech, které dočasně okupuje ruská armáda, přišli o kontrolu nad doly, zemědělskými podniky a poli, jejich firmy postihují výpadky elektřiny.