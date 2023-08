Rusko údajně likvidovalo drony nad Krymem. Kyjev dává najevo, že se vrátí, říká expert

„Aby Rusům hořela půda pod nohama“

Osvobození Krymu patří podle Šíra mezi strategické cíle Ukrajiny. „Cíle, ke kterým je napřené ukrajinské vojenské, diplomatické, právní a ekonomické snažení,“ poznamenal v rozhovoru pro ČT. Jedním z aspektů protiofenzivy je podle něj ničení ruských týlových pozic.

„Součástí toho výsadku a bojů na západě Krymu v posledních dvou dnech bylo i zničení ruské vojenské infrastruktury, včetně systému protivzdušné obrany a radarové stanice. To má vytvořit podmínky pro to, aby Rusům, obrazně řečeno, hořela půda pod nohama. Aby se na těch okupovaných územích necítili bezpečně a byli nuceni zvažovat i únikové strategie,“ popsal.

Druhý aspekt je podle něj psychologický. „Ukrajina dává najevo obyvatelům Krymu, že nebyli zapomenuti, že se tam vrátí. A to má vytvořit příznivé informační podmínky pro to, aby osvobozování Krymu pak probíhalo hladčeji něž za těch podmínek, kdy by tomu nikdo nevěřil a obyvatelé na to nebyli připraveni,“ řekl. K osvobození samotnému je podle něj ale ještě daleko.