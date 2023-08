Ukrajina ubránila svou identitu, jestli chce zpět Krym, musí jej dobýt, říká analytik Bříza

Nebezpečí rozpadu by podle něj hrozilo v případě, že by zhruba do půl roku po začátku ruské plnohodnotné invaze došlo k dobytí celého okupovaného území včetně Krymu zpět pod kontrolu Kyjeva. „Mohlo by se stát, že by Ruská federace byla v rozvratu. To nikdo na Západě nechce,“ uvedl. Dodávky zbraňových systémů tak postupně „dávkuje“ a zachovává si i možnost poskytnutí modernějších technologií v případě, že by ze strany Ruska došlo k další eskalaci.

Ukrajinské tažení však může být katastrofou pro ruského lídra Vladimira Putina. I kvůli povstání soukromé žoldnéřské skupiny wagnerovců došlo podle Břízy k „absolutnímu podkopání důvěry elity vůči tomu carovi, který stojí na pomyslném vrcholu“.

„Kolaps se opravdu může blížit,“ řekl na závěr.