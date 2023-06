Končí tištěná podoba rakouských novin Wiener Zeitung. V létě by oslavily 320. výročí založení

Po tři století mapovaly Wiener Zeitung rakouskou historii a staly se pevnou součástí vídeňských kaváren. Čtenáři v nich vždy našli výtisk zdarma. Teď už ale tímto deníkem listovat nebudou moct.

„Je to smutné, že tak kvalitní médium jako Wiener Zeitung by mělo jednoduše zmizet z trhu. Tiskli jsme tyto noviny po mnoho let s velkou vášní. Ztratíme kus kulturního dědictví,“ posteskl si Ulrich Müller, technický ředitel vydavatelského domu Herold Druck.

List vznikl v roce 1703. Později informoval třeba o vzestupu mladého Wolfganga Amadea Mozarta.

„Jeho sedmiletý syn je pravým zázrakem. Má znalosti a dovednosti na úrovni kapelního mistra. Nejenže syn sám zvládá koncerty nejslavnějších evropských mistrů s takovým uměleckým nasazením, že lidé jen zírají, nýbrž i sám komponuje,“ stálo v článku Wiener Zeitungu o mladém Mozartovi.

Původně soukromé médium znárodnil císař František Josef I. a staly se z něj hlavní oficiální noviny státu. A právě rakouská vláda teď stojí za koncem slavného deníku. Letos v létě by oslavil 320. výročí.