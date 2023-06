Kosovská policie zatkla Srba podezřelého ze zosnování útoků na vojáky NATO. Vypukly nové střety

Protesty na severu Kosova, kde žije silná srbská menšina, vypukly v souvislosti s nástupem do úřadů čtyř starostů, etnických Albánců. Zvoleni byli v dubnových volbách, které místní Srbové bojkotovali. Místní policie se snažila nástup starostů umožnit, což vyvolalo střety s demonstranty.

Spojené státy a Evropská unie vyzývají Kurtiho, aby starosty z úřadu odvolal, stáhl zvláštní policejní oddíly, které se podílely na dosazení těchto starostů do úřadu, a dodržel dohodu z roku 2013 týkající se vytvoření autonomního Sdružení srbských okresů. Vláda premiéra Kurtiho i předchozí kabinety ji ale odmítly uvést do praxe v obavách, že Srbsko by prostřednictvím autonomního celku mohlo ovlivňovat vnitřní záležitosti kosovského státu.

V plánu jsou předčasné volby

Kurti v úterý řekl, že násilnické skupiny Srbů se stáhly z kosovského území, a proto bude přítomnost kosovských policistů ve třech dominantně srbských obcích omezena. „Kosovská vláda bude vše koordinovat se všemi aktéry a vyhlásí předčasné volby ve čtyřech obcích na severu,“ oznámil po schůzce s velvyslanci Spojených států, Itálie, Francie, Německa a Británie. Agentura Reuters ale upozorňuje, že o autonomním Sdružení srbských okresů Kurti neřekl nic.

V severní Mitrovici v úterý podle televize Nova.rs protestovali místní Srbové také proti vedení strany Srbská kandidátka (Srpska lista), která si díky podpoře Bělehradu udržuje faktický monopol při zastupování politických zájmů srbské menšiny v Kosovu. Fyzicky napadli jejího lídra Gorana Rakiče, který je blízkým spolupracovníkem srbského prezidenta Aleksandara Vučiče. Prezidentovi navíc sprostě nadávali a obvinili ho ze „zrady“, které se podle nich dopouští, když váhá s tvrdším postupem vůči Prištině.

Na severu Kosova žijí převážně Srbové, v ostatních částech země mají většinu Albánci. Kosovo nezávislost na Srbsku vyhlásilo v roce 2008. Vláda v Bělehradě to ovšem neuznává.