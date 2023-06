Přítomnost českých vojáků na Slovensku je výrazem zodpovědnosti Česka, řekl Pavel v Lešti

Mnohonárodní bojové uskupení NATO na Slovensku vzniklo v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V současnosti má kolem jedenácti set vojáků, asi 450 z nich tvoří Češi. Kromě Čechů a Slováků v něm působí také Němci, Američané a Slovinci.

Čaputová řekla, že přijela poděkovat českým jednotkám za jejich přítomnost. Označila to za důležitý signál pro Slováky. „Signál nejen spolupráce a solidarity, ale i jednoty, kterou tak velmi potřebujeme,“ řekla.

Pavel poznamenal, že je pro něj potěšující, když vidí projekt, který vznikal v době, kdy ještě působil ve vedení NATO. Po ruské anexi Krymu a následné invazi na Ukrajinu nejprve vznikla kvůli odstrašení Ruska čtyři bojová uskupení v Pobaltí a v Polsku, později přibyla další čtyři.

„Když vidím, jak tady vojáci půl roku plnili úkol v mnohonárodním uskupení s dalšími státy a co jim to přineslo, co to přineslo naší všeobecné bezpečnosti, ale i spolupráci mezi zeměmi, tak mě to opravdu naplňuje hrdostí,“ řekl prezident.

Na Lešti se v těchto dnech střídají jednotky. Končící velitel mnohonárodního uskupení Karel Navrátil řekl, že primárním úkolem je odstrašit případného agresora. „Naše politika odstrašení spočívá v tom, že jsme byli vidět, že jsme prostřednictvím intenzivního výcviku, který jsme prodělávali tady na Lešti, a strategické komunikace jasně deklarovali jednotný přístup Aliance k té potenciální agresi, ke krizi, která zuří východně od nás.“