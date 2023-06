Hongkongská policie zatýkala na výročí masakru na náměstí Nebeského klidu

Místo vigilií hladovka

Hongkongská aliance na podporu vlasteneckých a demokratických hnutí, která každoročně pořádala vigilie připomínající události na pekingském náměstí Nebeského klidu, byla v roce 2021 hongkongskými úřady rozpuštěna. Jedna z vedoucích členek aliance Chow Hang-tung, nyní vězněná hongkongská aktivistka, na Facebooku napsala, že bude u příležitosti výročí držet čtyřiatřicetihodinovou hladovku.

Ve Victoria Parku, kde se shromáždění konala, hongkongské úřady tento víkend organizují veletrh věnovaný čínským produktům, upozornila agentura AFP.

Čínská armáda poslala v noci na 4. června 1989 tanky proti demonstrantům, kteří několik týdnů v centru Pekingu požadovali při protestních akcích demokratické reformy. Zahynuly stovky, možná tisíce studentů i dalších občanů. V pevninské Číně jsou tyto události zakázaným tématem diskusí, stejně jako jakékoli jejich připomínky.

Skupina čínských aktivistek nazvaná Tchienanmenské matky, která požaduje spravedlnost pro oběti masakru, uvedla, že bolest nad ztrátou blízkých trvá. „Ačkoli uplynulo již čtyřiatřicet let, bolest ze ztráty milovaných osob během jedné noci nás stále trýzní,“ napsala skupina v prohlášení, které zveřejnila organizace Human Rights in China sídlící v New Yorku.