Čínský ministr kritizoval USA. Vadí mu jejich vojenské spolupráce v Tichomoří

„Snahy podporovat aliance podobné NATO v Asii a Tichomoří… by mohly zavléct region do víru sporů a konfliktů,“ prohlásil Li na bezpečnostním fóru Šangri-la. „Pokud mezi Čínou a Spojenými státy vypukne násilný konflikt, bude to znamenat neuvěřitelné utrpení,“ dodal.

V roce 2021 uzavřely USA, Británie a Austrálie nový bezpečnostní pakt známý jako AUKUS. V alianci QUAD zase Spojené státy spolupracují s Austrálií, Japonskem a Indií.

Napětí mezi Pekingem a Washingtonem nově zvýšil incident v Tchajwanském průlivu. Americké námořnictvo v sobotu obvinilo čínské plavidlo, že „nebezpečně kličkovalo“ kolem amerického torpédoborce Chung-Hoon.

„Vyzývám (čínské) vůdce, aby podnikli nutné kroky a ukončili tento typ chování,“ prohlásil v neděli Austin. Podle něj by mohlo dojít v důsledku takovýchto incidentů k „nehodám závratných rozměrů“.

Čínský ministr obrany Li na to řekl, že „všechny země by se měly zdržet vstupování do vzdušného prostoru a teritoriálních vod jiných států“.