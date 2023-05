Běloruský soud potvrdil trest novináři z tamní polské menšiny, Varšava chystá odvetné kroky

Ministerstvo vnitra rovněž plánuje až do odvolání pozastavit dopravu na hranicích s Běloruskem pro nákladní automobily, tahače včetně návěsů, které jsou registrovány na území Běloruska a Ruska, dodalo ministerstvo vnitra.

V reakci na potvrzení rozsudku Polsko doplní řadu subjektů spojených s režimem v Minsku na sankční seznam. Podle návrhu nařízení polského ministerstva vnitra, o kterém informovala agentura Reuters, by země také mohla až do dalšího rozhodnutí uzavřít svou východní hranici pro nákladní vozidla registrovaná v Bělorusku a Rusku.

Varšava uzavřela přechod, Minsk omezil dopravce

Polsko už v únoru v reakci na Poczobutovo odsouzení uzavřelo přechod v Bobrownikách na hranici s Běloruskem, což byl poslední fungující přechod s Polskem v Grodněnské oblasti.

Minsk následně zavedl omezení pro polské dopravce; do Běloruska smějí vjíždět pouze přímo z Polska, nikoliv z území Litvy nebo Lotyšska. Varšava poté oznámila nové omezení pro hraniční přechod Kukuryki-Kazlovičy; zákaz by měl platit až do doby, než se běloruské úřady rozhodnou zrušit svá omezení pro polské dopravce.