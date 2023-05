Nebývalý úspěch krajní pravice v Turecku. V parlamentu drží partu s Erdoganem

Součástí Erdoganovy aliance je i krajně pravicová islamistická Strana nové prosperity (YRP), kterou AKP podle serveru Duvar k podpoře před volbami přesvědčila slibem, že omezí práva komunity LGBTI+.

Tato strana získala sice v nedělních volbách 2,8 procenta hlasů, ale poprvé se do parlamentu dostane, a to s pěti mandáty. Volební práh pro vstup do parlamentu je pro strany sice sedm procent, pokud je ale strana součástí volební aliance, dostat se tam může i bez jeho překročení.

Do parlamentu se poprvé dostanou i tři členové kurdské krajně pravicové strany HÜDA-PAR, která má podle serveru Duvar přímé vazby na militantní islamistickou skupinu Hizballáh. S HÜDA-PAR udržuje spojenectví i Erdogan.