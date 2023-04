Brazílie trvá na své neutralitě, Lulova slova ohledně války na Ukrajině ale Západ znepokojují

V roce 2003 ještě jako ruský velvyslanec při OSN Sergej Lavrov odsuzoval možnost americké invaze do Iráku. Po uběhnutí dvaceti let tento muž s kamennou tváří jako klíčová osobnost ruské diplomacie obhajuje ruskou invazi na Ukrajinu. „Víte, slovo válka, nebojím se to říct, protože to, co se děje, je naše odpověď, která –⁠ jak řekl prezident (Vladimir Putin) –⁠ možná měla být dána dříve,“ prohlásil v lednu letošního roku.

Lavrov začal svou diplomatickou kariéru před 51 lety, kdy působil jako tajemník na sovětském velvyslanectví na Srí Lance. Může se chlubit znalostí srílanské sinhálštiny a maledivského dhivehi. Post ruského ministra zahraničí získal v roce 2004. Odkojen sovětskou diplomacií nastolenou ještě Vjačeslavem Molotovem kopíroval přístup jednoho ze svých předchůdců Andreje Gromyka, po kterém dokonce zdědil přezdívku „Pan ne.“

Neústupnost ruské pozice projevil Sergej Lavrov třeba v kauze otravy Sergeje Skripala, ke které se Kreml nikdy nepřiznal. „Nikdy nepodlehneme ultimátům. Nemůžete s Ruskou federací mluvit tímto jazykem,“ zdůrazňoval v dubnu 2018.

Během posledních dvaceti let byl přímým účastníkem všech vzestupů a pádů rusko-amerických vztahů. Právě on v roce 2009 společně s někdejší šéfkou americké diplomacie Hillary Clintonovou v Ženevě mačkal tlačítko, které mělo pomyslně restartovat vztahy obou zemí.

V řízení zahraniční politiky Ruska Lavrov podle kritiků vždy postupuje v souladu s prezidentem Vladimirem Putinem, což ještě v roce 2017 naznačil jeho někdejší americký protějšek Rex Tillerson. „S Lavrovem si tango nezatančíte, protože mu to nedovolí,“ poznamenal tehdy Tillerson.

Od propuknutí ruské invaze na Ukrajinu Sergej Lavrov zažívá zřejmě jedno z nejtěžších období svého působení na prknech ruské diplomacie. Omlouvání války diplomata přivedlo k výrokům, které vyvolaly posměšné reakce. „Válka, kterou se snažíme zastavit a která byla proti nám zahájena za zneužití ukrajinského lidu, samozřejmě ovlivnila ruskou politiku,“ říká šéf ruské diplomacie.

Když loni řečnil v Ženevě na Konferenci o odzbrojení, většina přítomných diplomatů na protest proti ruské agresi opustila místnost.

Zdroj: ČT24