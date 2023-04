Muž tvrdé ruky, který bojuje s gangy. Bukele posouvá Salvador směrem k diktatuře

„Tohle bude jejich nový domov, kde budou žít desetiletí, aniž by mohli dále škodit obyvatelstvu,“ napsal tehdy na Twitteru salvadorský prezident Nayib Bukele. Přidal k tomu video, na němž jsou vidět potetovaní mladí muži, kteří jsou jen v trenýrkách a bosi s rukama za hlavou běží po schodech nové věznice.

Svět zaujala zpráva z konce února o tom, že Salvador zprovoznil obří věznici, která má podle tamní vlády kapacitu až čtyřicet tisíc osob. To by z ní dělalo dle dostupných zdrojů zřejmě největší věznici na světě, jelikož Guinessova kniha rekordů eviduje jako věznici s nejvyšší kapacitou zařízení v tureckém Silivri u Istanbulu s asi 22 tisíci vězni.

Mnoho z předchozích salvadorských vlád pro boj s gangy zvolilo strategii „mano dura“, v překladu tvrdé ruky. Dodnes je podle Perutky tento přístup v zemi velice populární, jak lze vidět i u současného prezidenta Bukeleho — a to i přesto, že v době, kdy byl starostou San Salvadoru, označoval tyto praktiky za nemorální.

V devadesátých letech tehdejší americký prezident Bill Clinton podepsal řadu zákonů, na jejichž základě byli někteří členové těchto organizací deportováni zpět do Salvadoru. Když členové gangů dorazili zpět do země, kde vládl poválečný chaos, vláda neměla žádnou reintegrační politiku. Činnost gangů tak tehdy začala nabývat kriminální povahy.

Násilí gangů v Salvadoru navazuje na občanskou válku, která probíhala v letech 1979 až 1992 a ve které zemřelo více než 75 tisíc lidí. Tehdy mnoho lidí uprchlo do Spojených států, kde v osmdesátých letech, konkrétně v Los Angeles, vznikly nejvýraznější salvadorské zločinecké skupiny — MS-13 a Barrio 18. Tyto gangy se původně zformovaly jako sebeobranné skupiny bránící latinskoamerickou komunitu.

S tím souhlasí také odborník na Latinskou Ameriku z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Lukáš Perutka. „Otevření věznice bylo symbolické pro obraz Bukeleho jako bojovníka s násilím a gangy. Je to součást jeho image, kterou si buduje od nástupu do funkce a která mu zvyšuje popularitu a preference,“ sdělil pro ČT24.

„Už samotné vyhlášení výjimečného stavu loni bylo obestřeno záhadou,“ uvedl Perutka. „Ačkoliv se počet vražd v Salvadoru snižuje, v jeden den jich bylo spácháno 62. To vypadá poněkud podezřele. I proto, že tato vlna násilí byla důvodem, proč Bukele výjimečný stav vyhlásil,“ doplnil expert. To podle něj prezidentovi vyhovuje, protože naplňuje jeho plán militarizace společnosti.

Dosud bylo zatčeno na 65 tisíc podezřelých ze členství v některém z gangů. Lidskoprávní organizace, například Human Rights Watch (HRW), to ale kritizují. Podle nich jsou mezi zatčenými i nevinní, například také kritici režimu. „Případy zahrnují lidi, kteří byli svévolně zatčeni kvůli svému fyzickému vzhledu, protože měli tetování, protože byli v konkrétní čtvrti, v konkrétní dobu,“ řekla pro CNN úřadující ředitelka HRW Americas Tamara Taraciuková. Jen podle oficiálních stížností bylo přes osm tisíc osob zatčeno neprávem.

Tři z Bukeleho nedávných předchůdců byli buď zatčeni, nebo obviněni a všichni pocházeli z těchto dvou hlavních salvadorských politických stran, které vládly bez přerušení více než dvě desetiletí. Bylo to období chronické chudoby, násilí a masové emigrace.

Bukele také v dubnu podepsal zákon, který by mohl uložit až patnáctiletý trest odnětí svobody každému, kdo reprodukuje nebo přenáší zprávy od zločineckých gangů prostřednictvím rádia, televize, psaných nebo digitálních médií. Administrativa podpořila zákon jako způsob, jak posílit Bukeleho politiku proti gangům. Novináři ale tvrdí, že opatření poškozuje jejich schopnost referovat o organizovaném zločinu a státní bezpečnostní politice.

Dochází tak k autocenzuře a autoemigraci, jak podotýká expertka. Řada investigativních pořadů podle ní již byla zrušena, salvadorští novináři odcházejí do zahraničí nebo přestávají psát o „ožehavých“, s Bukeleho administrativou spojených, tématech.

Mezi další podle The New Yorker „odvážné“ činy prezidenta patří mimo jiné odvolání ministra spravedlnosti a několika ústavních soudců, které nahradil jinými. Dle časopisu tak učinil zejména proto, aby mu umožnili navzdory ústavnímu zákazu ucházet se o prezidentský úřad podruhé.

V roce 2020 poslal do parlamentu vojáky, aby prosadil svou politiku militarizace, upozorňuje Perutka. „Salvadorská společnost jej v tomto podpořila, když Bukeleho strana v roce 2021 zvítězila ve volbách a parlament zcela ovládla.“ Se spojenci tak nyní drží v zákonodárném sboru ústavní většinu.

Je zde tak podle něj oprávněná obava z nástupu nové diktatury v Salvadoru. Bukele je ze systematické demontáže salvadorských demokratických institucí a ničení právního státu obviňován již od svého nástupu do funkce.

Salvadorci pociťují větší bezpečí

Že by šlo ale o jeden z hlavních důvodů jeho obrovské podpory, se Brenišínová nedomnívá. Bukeleho obliba podle ní plyne především z toho, že běžní Salvadorci vidí ve svém životě zlepšení. „Lidé, zvláště v chudších čtvrtích salvadorských měst, nemohli vycházet na ulici, procházet se se svými dětmi, bez obav chodit do a z práce. Tato situace trvala několik desetiletí. (…) Nyní mohou konečně vyjít do ulic bez ohledu na negativa, která s sebou tato represivní politika nese,“ soudí.

„Bukeleho zdatná mediální politika a manipulace na tom samozřejmě podíl mají, ale hlavním důvodem jeho obliby je dočasné, nově nabyté bezpečí,“ dodala.

Salvadorská hlava státu pokles kriminality pravidelně oslavuje, svou zemi na Twitteru dokonce označil za nejbezpečnější v Latinské Americe. Oficiální statistiky salvadorské vlády ukazují, že od roku 2015, kdy bylo násilně zabito 103 lidí na sto tisíc obyvatel a Salvador byl v tomto ohledu nejhorší zemí na světě, kde neprobíhal konflikt, se situace zlepšila na zhruba osm zabitých na sto tisíc obyvatel v roce 2022. Nominálně se tak minulý rok odehrálo 496 vražd.

„To je výrazný propad, který ze Salvadoru činí jednu z nejbezpečnějších zemí v Latinské Americe,“ uznává Perutka. Upozorňuje ale, že je otázkou, nakolik lze oficiálním statistikám věřit. „Kritici namítají, že k vysokému počtu vražd dochází stále, avšak mrtvoly jsou odklízeny. Tím pádem není co vyšetřovat,“ doplnil expert. Tento efekt nově nabytého bezpečí navíc může být pouze dočasný, jak se shodl s Brenišínovou.

Připomněl přitom vládu pravicových politiků ze strany ARENA, kterým se na přelomu tisíciletí podařilo, že násilí v zemi dočasně pokleslo. „Členové gangů byli uvězněni, avšak právě z bezpečí vězeňských zařízení ovládali podsvětí i nadále a jen svou moc konsolidovali,“ podotkl Perutka.

Tajná dohoda s gangem?

Americká prokuratura obvinila členy Bukeleho vlády, že maskovaní navštěvovali americké věznice a vedli v nich tajná jednání s vůdci gangu MS-13. Obžaloba zveřejněná 23. února uvádí, že vládní představitelé měli gangu slíbit lepší zacházení, pohodlnější podmínky ve vězení včetně kratších trestů odnětí svobody výměnou za pomoc při plnění Bukeleho předvolebního slibu — snížit počet vražd v zemi.

„Výměnou se vedoucí představitelé MS-13 dohodli na snížení počtu veřejných vražd v Salvadoru, což politicky prospělo vládě Salvadoru vytvořením dojmu, že vláda snižuje míru vražd,“ tvrdí obžaloba. „Ve skutečnosti vůdci MS-13 nadále povolovali vraždy, kde byla těla obětí pohřbena nebo jinak ukryta,“ dodává. Konkrétní členy vlády, kteří měli s gangem vyjednávat, obžaloba neuvádí.

Když s podobným obviněním přišel salvadorský digitální týdeník El Faro, Bukele jej začal vyšetřovat pro praní špinavých peněz. Na týdeník od té doby neúprosně útočí a několik redaktorů raději emigrovalo.