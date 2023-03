Netanjahu ohlásil změnu ve sporné justiční reformě, opozice ji stále odmítá

Navrhovaná změna se týká jednoho z nejspornějších bodů reformy – výběru a jmenování soudců nejvyššího soudu. O složení nejvyššího soudu by měla rozhodovat komise, ve které by podle nového návrhu měla mít vláda o něco menší vliv. Nový návrh počítá s tím, že by v jedenáctičlenné komisi zasedali tři ministři a tři poslanci z vládní koalice. Dále by jejími členy byli tři soudci a dva opoziční poslanci.

Netanjahu a jeho spojenci označili změnu za „podanou ruku všem, kterým záleží na národní jednotě“. Proti změnám v justici již několik týdnů protestují desítky tisíc Izraelců, kteří vyjadřují obavy o budoucnost izraelské demokracie. Podle nich změny justičního systému nadměrně zvýší vliv vlády na soudy. V sobotu 11. března proti reformě v Izraeli demonstrovalo podle deníku Haarec dokonce půl milionu lidí, a protesty se tak staly největšími v historii země.

Středolevicová opozice nový návrh i nadále odmítá. „Toto není kompromis, ale nepřátelské převzetí justice ze strany politiků,“ uvedl bývalý premiér Jair Lapid. Ten také oznámil, že opoziční zákonodárci podají k nejvyššímu soudu návrh na přezkum reformy, pokud ji parlament schválí. Podle izraelského tisku změnu odmítají i někteří koaliční poslanci a představitelé, kteří ji považují za ústupek.