Špioni, podezřelý balon i rakety. Rusko tahá za nitky v Moldavsku, v Podněstří číhá 1500 vojáků

Moskva veškerá obvinění ze snah o destabilizaci Moldavska odmítla, bezpečnostní situace v zemi se nicméně zhoršuje. V polovině února moldavské úřady uzavřely na několik hodin vzdušný prostor kvůli objektu připomínajícímu meteorologický balon. Předseda moldavského parlamentu Igor Grosu později oznámil, že tento létající objekt patřil Rusku a nad Moldavsko se dostal z Ukrajiny.

O několik dní dříve Kišiněv informoval o narušení svého vzdušného prostoru ruskou řízenou střelou, kterou ruská invazní vojska nejspíše vystřelila z Černého moře na Ukrajinu. Zprávy o narušení moldavského vzdušného prostoru ruskými střelami mířícími na Ukrajinu se objevily i dříve.

Bezpečnostní rizika už vedla maďarskou nízkonákladovou leteckou společnost Wizz Air k oznámení, že přestane létat do moldavské metropole. „V důsledku nedávného vývoje v Moldavsku a vysokého, nikoli však bezprostředního rizika ve vzdušném prostoru země, přijala společnost Wizz Air obtížné, ale zodpovědné rozhodnutí pozastavit od 14. března všechny lety do Kišiněva,“ uvedla firma. Situace se dotkne podle Reuters i Česka, bez náhrady se ruší lety do Prahy.

Hoaxy o armádě na rumunské hranici

Rumunsko, které s Moldavskem sousedí, mezitím varuje před falešnými zprávami šířícími se na internetu, podle kterých shromažďuje u hranic vojáky a vojenskou techniku. „Rumunsko rozmístilo protiletadlové systémy na hranici s Moldavskem. Na hranici byly také rozmístěny rumunské vojenské tanky a obrněná vozidla,“ uvedl twitterový účet s názvem Geoinsider, který byl následně smazán.

Informaci ale přebraly a následně šířily jiné twitterové účty, přičemž některé dokonce tvrdily, že rumunské jednotky již přešly do Moldavska.

Podle rumunského ministerstva obrany jde o součást ruské dezinformační kampaně, kterou Moskva vede od začátku invaze na Ukrajinu. „Připomínáme všem, že správnost takových senzacechtivých a paniku vyvolávajících informací lze nejlépe ověřit konzultací s oficiálními zdroji,“ uvedlo rumunské ministerstvo. Resort vytvořil vlastní platformu proti falešným zprávám nazvanou Inforadar.