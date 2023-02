O stíhačky F-16 žádá Ukrajina dál marně. Podle Bidena není důvod dodat je

Joe Biden odmítl, že by v současnosti připadala v úvahu dodávka amerických stíhaček Ukrajině. „Prozatím to vylučuji,“ prohlásil americký prezident s tím, že Ukrajina „nyní letouny F-16 nepotřebuje“.

Také ukrajinský vojenský pilot, který létá pod přezdívkou Džus řekl v rozhovoru pro Českou televizi, že stávající migy nestačí. Ve srovnání s americkými letouny prý čistě jako stroje obstojí, jako zbraně už ale nikoliv. „Chápeme, že je to velmi drahé a technicky složité, všechen servis, obsluha, logistika a tak dále. Ale jedna letka, to je minimum. Právě teď je to naprosté minimum,“ řekl letec.

USA odmítají čínský návrh na příměří

Americký prezident také v rozhovoru pro ABC odmítl čínský dvanáctibodový návrh na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, který Peking představil v pátek v den ročního výročí začátku války. „Neviděl jsem v plánu nic, co by nasvědčovalo tomu, že obsahuje něco, co by bylo prospěšné někomu jinému než Rusku,“ podotkl. Upozornil, že „Putin tomu tleská, tak jak by to mohlo být dobré?“.

Buden také Čínu varoval před dodávkami vojenské techniky Rusku s tím, že by jí pak hrozily ze strany Washingtonu tvrdé sankce. „Nepředpokládám, a zatím jsme to ani neviděli, větší iniciativu Číny v dodávkách zbraní Rusku,“ uvedl Biden.