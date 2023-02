Je to složité, ale západní stíhačky potřebujeme, řekl ČT ukrajinský pilot

Kyjev už řadu týdnů volá po západních letounech a co nejrychlejším výcviku letců. „Očekáváme, že to může trvat od dvou do šesti měsíců,“ říká Džus.

Sovětské migy už podle něj nestačí. Ve srovnání s americkými letouny prý čistě jako stroje obstojí, jako zbraně už ale nikoliv. Západní letouny Džus sám vyzkoušel při mezinárodním výcviku. „Chápeme, že je to velmi drahé a technicky složité, všechen servis, obsluha, logistika a tak dále. Ale jedna letka, to je minimum. Právě teď je to naprosté minimum,“ upozorňuje letec.

Osobní rozhovory Džus často nedává. Se štábem ČT mluvil na skrytém místě a pod skrytou identitou. K filmovým hrdinům i rozmařilostem má daleko – v letecké uniformě chodí výjimečně, ke svojí přezdívce přišel díky abstinenci. Nechce na sebe upozornit, klid vyznává na zemi i ve vzduchu.