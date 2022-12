Německá BVP Puma se potýkají s technickými nedostatky. Může to ohrozit závazky vůči NATO

„Bohužel se musím takto tvrdě vyjádřit. S obvyklou spolehlivostí německých pozemních vozidel to nelze srovnávat,“ citoval magazín generála.

Problémy obrněnců odhalilo nedávné cvičení, na kterém bylo z provozu vyřazeno všech osmnáct zapojených vozidel. Generál Ruprecht von Butler poté napsal inspektorovi pozemních sil Alfonsu Maisovi zprávu, ve které podle magazínu Der Spiegel označil operační připravenost vozidel za sázku do loterie.

Potíže s vozy se údajně nedaly očekávat

Nejpalčivější závady se podle magazínu týkaly elektroniky, jednoho z obrněnců postihl také požár kabelů v prostoru pro řidiče a potíže byly i s funkčností střeleckých věží. Tyto problémy jsou podle generálova dopisu známé, za překvapivou ale označil jejich četnost. K rozsáhlým výpadkům uvedl, že se nedaly očekávat, protože stroje byly nasazeny pouze na střelnici v severoněmeckých nížinách, kde nebyly vystaveny nadměrné zátěži.

Zprávy o technických nedostatcích obrněných vozidel zaujaly nejen média, ale také poslance. Šéfka parlamentního výboru pro obranu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová kritizovala především to, že Spolkový sněm nebyl vůbec informován a že ona sama se o všem dozvěděla až z tisku. To, že problémy jsou, případně mohou nastat, není podle ní nic neobvyklého. „Očekávám ale, že my jako výbor dostaneme obratem prohlášení,“ řekla.