V USA se otevírají volební místnosti. Američané rozhodují o novém složení Kongresu

Volby do Kongresu se konají dva roky po prezidentských, platí tedy také za jakýsi test obliby stávajícího šéfa Bílého domu a jeho politiky. Lidé v USA budou volit nové složení Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, rovněž ale v šestatřicti státech a třech teritoriích vyberou nové guvernéry.

S proslovem před volbami vystoupil i bývalý republikánský prezident Donald Trump. „Letos si vezmeme zpět Sněmovnu reprezentantů. Získáme taky Senát a s tím celou Ameriku. A co je nejdůležitější: v roce 2024 dostaneme zpět náš úžasný Bílý dům,“ slíbil.

„Aby bylo jasno, tyto volby nejsou referendem. Je to volba. Je to volba mezi dvěma velmi odlišnými vizemi o fungování Ameriky,“ řekl prezident Biden na posledním mítinku na historicky první černošské univerzitě v Bowie ve státu Maryland, obklopujícím hlavní město Washington. „Cítíme v kostech, že demokracie je v ohrožení, a víme, že nastala chvíle, abyste bránili demokracii,“ dodal.

Republikáni totiž obviňují Bidenovu vládu také z rostoucích cen a kriminality. Desítky kandidátů však také zopakovaly nepodložená tvrzení bývalého prezidenta Donalda Trumpa o podvodu při jeho volební porážce v roce 2020. Někteří z těchto kandidátů by mohli uspět jako guvernéři nebo volební administrátoři a hrát ústřední roli v prezidentském klání v roce 2024, dodává agentura Reuters.

Volební prognostici předpovídají, že republikáni pravděpodobně získají většinu ve Sněmovně reprezentantů a také by mohli získat kontrolu nad Senátem. Stejně jako Biden však jejich zástupci ve volbách argumentují, že letos jde o záchranu země.

První vlna sčítání začne mezi sedmou a osmou hodinou večerní východoamerického času (ve středu 9. listopadu v jednu až dvě hodiny ráno středoevropského času). Zhruba o tři hodiny později by mohli republikáni získat dostatečný náskok na to, aby experti amerických mediálních organizací mohli předpovědět, jestli ovládli Sněmovnu reprezentantů. Pokud ale bude souboj těsný, může trvat i dny, než se potvrdí, kdo získal sněmovní většinu.

Hlasovací místnosti budou otevřeny do večera, ve většině států se zavírají kolem sedmé až osmé hodiny místního času. Možnosti předčasného hlasování využilo přes čtyřicet milionů Američanů, včetně prezidenta Bidena.

Výsledky voleb a případný úspěch republikánů by mohl rovněž ovlivnit postoj USA k masivním dodávkám vojenského materiálu pro Ukrajinu, kterou letos v únoru napadlo Rusko. „Republikáni vysílají různé vzkazy. Jedna z republikánských zákonodárkyň a velká stoupenkyně Donalda Trumpa prohlásila, že až získají většinu, nedostane Ukrajina ani penny,“ upozorňuje zahraniční zpravodaj ČT ve Spojených Státech Bohumil Vostal.

V předvečer volebního dne upozornil deník The New York Times také na to, že se po celé zemi podle jimi oslovených výzkumníků množí případy ruských informačních operací, které mají mít za cíl ovlivnit průběh voleb. Spekulují i o ovlivňování veřejného mínění na sociálních sítích s cílem zpochybnění podpory Ukrajiny.

Reportáž deníku hovoří o mapování trollů a botů, jejichž cílem je v internetových diskuzích stejně jako v dřívějších volbách mobilizovat hněv konzervativních voličů a podkopat důvěru v americký volební systém. Podle New York Times je opakujícím se motivem kampaně anonymních účtů také zpochybnění rozsáhlé vojenské pomoci Bidenovy administrativy Ukrajině.