Volby v polovině prezidentství. Američané rozhodnou o podobě Kongresu, řeší ale i soudy nebo referenda k potratům

Aktuálně v dolní komoře zasedá 220 demokratů a 211 republikánů. Čtyři křesla jsou volná. „Pokud je sněmovna usnášeníschopná a pokud je to blízko voleb, tak už se nepořádají samostatné doplňovací, ale je to spojené s těmi pravidelnými,“ podotkl amerikanista z Univerzity Karlovy Jiří Pondělíček

Jednotlivé americké státy zastupuje ve sněmovně odlišný počet reprezentantů, a to v závislosti na počtu jejich obyvatel. Volby v roce 2022 jsou prvními, které se uskuteční po sčítání lidu v roce 2020. V jeho důsledku tak došlo k překreslení volebních map. Po rozdělení získalo šest států (Texas, Colorado, Florida, Montana, Severní Karolína a Oregon) křesla navíc k těm stávajícím ve Sněmovně reprezentantů a sedm států (Kalifornie, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pensylvánie a Západní Virginie) některá ztratilo.

Funkční období členů dolní komory amerického kongresu, Sněmovny reprezentantů, je dvouleté. Volby do ní se tedy konají vždy spolu s prezidentskými volbami a také uprostřed funkčního období hlavy Spojených států. Právě druhé zmíněné, takzvané midterms, se konají letos. Výsledek midterms tak zároveň poukazuje i na spokojenost Američanů s dosavadní činností prezidenta.

Americký Senát hraje důležitou roli v legislativním a exekutivním soukolí. Potvrzuje šéfy jednotlivých ministerstev, čímž má vliv na podobu prezidentské administrativy. Rozhoduje také o nominacích na soudce Nejvyššího soudu. Ti jsou ve Spojených státech jmenováni na doživotí. Odstraněni z funkce mohou být pouze impeachmentem. Tento soud má poslední slovo a jeho rozhodnutí může zvrátit jen on sám jiným rozhodnutím.

V letech 2020–2021 proběhly zvláštní volby v Georgii a Arizoně. K dispozici byla dvě křesla. Obě získali demokraté a porazili tak úřadující republikány. Tato místa jsou k dispozici i v letošních volbách. „Systém je takový, že když se křeslo uvolní, znovu se obsadí. Kvůli tomu, aby se stále volila ve federálních volbách třetina senátu, ale následně zvolení ve volebním období jen pokračují. Ve zvláštních volbách tak člověk není zvolen na šest let, ale na dokončení mandátu,“ vysvětlil Pondělíček.

Poslední hlasování do horní komory se konalo 3. listopadu 2020. V řádných volbách bylo k dispozici 33 křesel. Senát je po nich rozdělen mezi republikány a demokraty v poměru 50 : 50. V takovémto případě má ve vyrovnaném Senátu rozhodující hlas viceprezidentská kancelář. Americký viceprezident je totiž šéfem horní komory a může rozhodovat v případě vyrovnaného počtu hlasů. Aktuálně tak dává převahu demokratům hlas viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Každé dva roky se ve Spojených státech pravidelně obměňuje třetina senátorů. Funkční období zvoleného člena horní komory trvá, stejně jako v České republice, šest let. Každý stát, bez ohledu na počet obyvatel, zastupují v Senátu dva zákonodárci. Senátorská křesla jsou rozdělena do tří kategorií. Každé dva roky voliči rozhodují o obsazení všech křesel z dané kategorie. Celkem tedy mají USA sto senátorů. Na podzim jich budou lidé volit 34. Půjde o křesla, z nichž je aktuálně čtrnáct obsazených demokraty a dvacet republikány.

Tyto volby budou guvernéry lidé vybírat v Alabamě, na Aljašce, v Arizoně, Arkansasu, Kalifornii, Coloradu, Connecticutu, na Floridě, Havaji, v Georgii, Idahu, Illinois, Iowě, Kansasu, Maine, Marylandu, Massachusetts, Michiganu, Minnesotě, Nebrasce, Nevadě, ve státě New Hampshire, v Novém Mexiku, New Yorku, Ohiu, Oklahomě, Oregonu, Pensylvánii, na Rhode Islandu, v Jižní Karolíně, Jižní Dakotě, Tennessee, Texasu, Vermontu, Wisconsinu a Wyomingu.

Hlavní povinností viceguvernéra v USA je zastupovat guvernéra v případě jeho dočasné nepřítomnosti v úřadu. Kromě toho zpravidla nastupuje po guvernérovi, který zemřel, odstoupil nebo byl odvolán zákonodárným orgánem ve zkušební době. Ve většině států se pak viceguvernér stává guvernérem a získává titul a s ním spojený plat, úřad i výsady. V několika státech, jako například v Massachusetts, se viceguvernér místo toho stává takzvaným úřadujícím guvernérem, a to do příštích voleb.

Ve třiceti amerických státech budou voliči rozhodovat o obsazení křesel generálních prokurátorů. Jde o Alabamu, Arizonu, Arkansas, Kalifornii, Colorado, Connecticut, Delaware, Floridu, Georgii, Idaho, Illinois, Iowu, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesotu, Nebrasku, Nevadu, Nové Mexiko, New York, Severní a Jižní Dakotu, Ohio, Oklahomu, Rhode Island, Jižní Karolínu, Texas, Vermont a Wisconsin.

Američané budou volit viceguvernéry ve třiceti státech USA – Alabamě, Aljašce, Arkansasu, Kalifornii, Coloradu, Connecticutu, na Floridě, v Georgii, na Havaji, v Idahu, Illinois, Iowě, Kansasu, Marylandu, Massachusetts, Michiganu, Minnesotě, Nebrasce, Nevadě, Novém Mexiku, New Yorku, Ohiu, Oklahomě, Pensylvánii, na Rhode Islandu, v Jižní Karolíně, Jižní Dakotě, Texasu, Vermontu a Wisconsinu. Pět států funkci viceguvernéra nemá. Jde o Arizonu, Maine, New Hampshire, Oregon a Wyoming.

Jinde však soudci po jmenování guvernérem ještě musejí projít také občanským výběrem. K tomu dojde při nejbližších volbách, které následují poté, co soudce odslouží jeden rok ve funkci. V nadcházejících volbách budou lidé rozhodovat o obsazení celkem 385 míst u odvolacích soudů. Z toho o 86 místech u nejvyššího soudu daných států a o obsazení 299 křesel středních odvolacích soudů.

Zatímco ve federální soudní soustavě nominuje prezident a potvrzuje senát, na státní úrovni se způsob výběru soudců liší. Zejména na severovýchodním pobřeží USA je běžné, že soudce jmenuje guvernér a ti rovnou nastupují do funkce. „Například na Floridě to probíhá obdobně jako na federální úrovni – s tím, že je vybírá guvernér a potvrzuje horní komora státního parlamentu,“ přiblížil Pondělíček.

Referenda

Přítomnost občanů ve volebních místnostech využívají úřady v několika amerických státech také ke konání referend. Voliči ve 36 státech budou nyní rozhodovat o 129 opatřeních.

Jedním z témat budou potraty. Ty jsou ostatně volebním tématem už od sedmdesátých let dvacátého století. V roce 2022 se o nich bude hlasovat v šesti státech, což je nejvíce v historii za jeden rok.

V Kalifornii se bude hlasovat o dodatku, který by do státní ústavy doplnil reprodukční svobodu definovanou tak, aby zahrnovala „právo rozhodnout se pro potrat a rozhodnout se pro antikoncepci nebo ji odmítnout“. V Michiganu by opatření iniciované občany mělo zajistit státní ústavní právo na reprodukční svobodu – definované tak, aby zahrnovalo potrat, antikoncepci a další záležitosti související s těhotenstvím. Ve Vermontu budou voliči rozhodovat o ústavním dodatku, který stanoví, že „právo jednotlivce na osobní reprodukční autonomii je ústředním prvkem svobody a důstojnosti při určování vlastní životní dráhy“.

Voliči v Kansasu už 2. srpna zamítli volební návrh, který prohlašoval, že neexistuje státní ústavní právo na potrat. Nyní budou o podobném dodatku rozhodovat voliči v Kentucky. Obyvatelé Montany budou hlasovat o opatření, které stanoví, že děti narozené zaživa v jakémkoli stadiu vývoje jsou právnickými osobami a je třeba jim poskytnout lékařskou péči.