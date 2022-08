Republikánský kandidát na prokurátora manipuloval s volebním přístrojem, uvádí Reuters

Republikánský kandidát na post generálního prokurátora v Michiganu patřil do skupiny, která získala neoprávněný přístup k volebnímu přístroji, když se snažila najít důkazy pro nepodložená tvrzení o podvodech šířená exprezidentem Donaldem Trumpem. Tvrdí to agentura Reuters na základě analýzy soudních podání a veřejně dostupných materiálů. Podle informací webu The Detroit News michiganská prokuratura v této souvislosti podezírá celkem devět lidí a připravuje půdu pro jejich formální obvinění.