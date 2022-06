Falešní volitelé, vydírání rodiny, zničená kariéra. Jsou známy další okolnosti dění po Trumpově volební prohře

„Naprostá nepravda“

Po slyšení Johnson řekl CNN, že netuší, kdo se ho snažil přimět, aby s Pencem sdílel falešné volitele z Michiganu a Wisconsinu, ale přiznal, že o žádosti věděl ráno 6. ledna 2021. „Byl jsem si vědom toho, že jsme dostali tento balíček a že někdo chtěl, abychom ho doručili, a tak jsme oslovili Penceovu kancelář,“ řekl.

Později při odchodu z Kapitolu Johnson prozradil, že balíček do jeho kanceláře doručil zaměstnanec Sněmovny reprezentantů, ale řekl, že neví, z čí kanceláře tento zaměstnanec byl, a že nemá zájem to zjišťovat.

„Nevěděli jsme… doslova nevím… byl to štáb štábu… někdo ze Sněmovny, nějaký stážista, víte, řekl, že musíme, viceprezident potřebuje tohle nebo tak něco. Já jsem se toho neúčastnil,“ řekl Johnson. „Nevím, co říkali. Ale… někdo ze Sněmovny to doručil zaměstnanci do mé kanceláře. Šéf mojí kanceláře volal viceprezidentovi: ‚Hele, dostali jsme tohle‘. A viceprezident řekl: ‚Nedoručujte to‘, a tak jsme to nedoručili.“

Na otázku, zda chce vědět, kdo to poslal, odpověděl: „Ne, ne, protože tady není žádné spiknutí. Tohle je úplně mimo, lidi. Naprostá nepravda.“ Později však řekl, že se na to ptal svých zaměstnanců, když se zpráva objevila, a „nikdo neví“, kdo ji poslal.

Zprávy mezi poradci, které nebyly dříve zveřejněny, ale ukazují, že Johnson ve snaze navrhnout falešné Trumpovy volitele, kteří nebyli certifikováni žádnými státními legislativami, roli hrál.