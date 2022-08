Přední republikánka Cheneyová neuspěla v primárkách. Porazila ji Trumpova kandidátka

Členové Republikánské strany vybírali zástupce do listopadových všeobecných voleb. Hagemanová měla po sečtení drtivé většiny hlasů náskok více než třiceti procentních bodů a o vítězství už ji tak nemohlo nic připravit.

Pád popularity datují média do doby, kdy začala veřejně vystupovat proti Trumpovi. Politička patří mezi několik málo republikánů, kteří hlasovali v roce 2021 pro jeho impeachment. Byla nejvýše postavenou členkou strany, která o Trumpovi prohlásila, že není způsobilý vykonávat funkci. Je také členkou výboru pro vyšetřování násilností v Kapitolu z 6. ledna loňského roku.

Už během volební noci přitom bylo jasné, že kromě Murkowské postoupí do senátní volby také Kelly Tshibakaová, jež se těší exprezidentově přízni. V klání o křeslo ve Sněmovně reprezentantů na Aljašce postoupili demokratka Mary Peltolaová a republikáni Nick Begich a Sarah Palinová, která je bývalou guvernérkou a někdejší kandidátkou na viceprezidentku USA.

Patří mezi ně i Lisa Murkowská, která obhajuje senátorské křeslo za stát Aljaška, kde se v úterý rovněž konaly primárky. Po sečtení zhruba šedesáti procent hlasů byla v čele výsledků. Zatím však nemá vyhráno, protože letos v tomto státě vzhledem ke změnám volebního systému postupují do všeobecných voleb čtyři kandidáti, nezávisle na stranické příslušnosti.

O čtvrtém postupujícím ve středu ráno ještě nebylo rozhodnuto. Peltolaová, Begich a Palinová se také utkali v doplňovacích volbách, které mají rozhodnout o tom, kdo převezme zbývajících několik měsíců z volebního období nedávno zesnulého kongresmana Dona Younga. Vítěz klání bude podle AP možná znám koncem srpna.

Trump vliv ve straně neztrácí

Podporovatelé Republikánské a Demokratické strany ve Spojených státech letos v jednotlivých amerických státech vybírají z kandidátů svých stran, kdo je bude zastupovat v listopadových všeobecných volbách do Kongresu, na guvernérské posty i v jiných místních volbách.

Většina kandidátů, které Trump v současném volebním období podpořil, v primárkách uspěla, což podle jeho příznivců svědčí o jeho pokračujícím vlivu na Republikánskou stranu, píše agentura Reuters.

Podle Reuters exprezident zvažuje, zda bude za dva roky znovu kandidovat do Bílého domu. AP uvedla, že Trump dosud do značné míry dominoval v boji o utváření Republikánské strany k obrazu svému a pomohl dosadit své věrné do klíčových volebních soubojů od Arizony přes Georgii po Pensylvánii.