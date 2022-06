V republikánských primárkách v Coloradu a Illinois uspěly kandidátky s podporou Trumpa

Boebertová v minulosti například horlivě trvala na tom, že do Kongresu bude nosit zbraň, a byla také hlasitou odpůrkyní protikoronavirových opatření. Po verdiktu nejvyššího soudu ohledně potratové politiky prohlásila, že „je unavená odlukou církve a státu“.

V boji o Senát a o funkci státního tajemníka naopak v republikánských primárkách v Coloradu prohráli Ron Hanks a Tina Petersová, kteří podporovali Trumpova tvrzení o podvodech v prezidentských volbách.

V amerických primárkách rozhodují voliči napříč Spojenými státy od března do listopadu o tom, kdo bude za jejich preferovanou stranu kandidovat v podzimních volbách do Kongresu i do místních úřadů. Úterní hlasování bylo dalším testem vlivu exprezidenta Trumpa na americkou politiku a také poskytlo první náznaky, jak voliči reagují na rozhodnutí nejvyššího soudu zakázat právo na potrat, napsala agentura AP.

V Mississippi se ve druhém kole republikánských primárek podařilo vyhrát členovi Sněmovny reprezentantů Michaeli Guestovi. Patří k republikánům, kteří se vzepřeli Trumpovi a hlasovali pro to, aby byla vytvořena nezávislá komise pro vyšetření loňského vpádu Trumpových přívrženců do Kapitolu. Guestův kolega ze sněmovny Steven Palazzo, který čelil obviněním ze zneužití úřadu, naopak ve druhém kole primárek v jiném okrsku v Mississippi úspěšný nebyl.