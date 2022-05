Pence jde proti Trumpovi. Před stranickými primárkami v Georgii podpořil guvernéra Kempa

Vzdor proti bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi demonstroval Pence ve veřejném vystoupení v Georgii. „Jsem křesťan, konzervativec. V tomto pořadí. Jsem tady, abych podpořil Briana Kempa. Jsem tady, protože Brian Kemp je jednoznačně jedním z nejúspěšnějších republikánských guvernérů v Americe,“ uvedl.

Jméno bývalého šéfa Bílého domu sice v projevu nepadlo, podpora pro guvernéra, který usiluje o znovuzvolení, je však vnímána jako frontální útok na Donalda Trumpa. „Můžu upřímně říct, že jsem byl pro Briana Kempa, ještě než to bylo v kurzu,“ uvedl Pence.

Sám Trump ve stejných volbách podporuje Kempova konkurenta, bývalého republikánského senátora Davida Purduea. „Brian Kemp je přeběhlík, je to zbabělec, je to úplná a totální katastrofa,“ uvedl bývalý prezident USA.

Kemp má šanci

Brian Kemp ale příliš Trumpovu kritiku nechápe, na jeho hru očividně přistoupit nehodlá. „Nikdy jsem o něm (Trumpovi) neřekl nic špatného a nemám to ani v plánu. Nejsem na něj naštvaný, myslím si, že naštvaný je on na mě. A to je něco, co nemohu ovlivnit,“ uvedl.

Ve stranických primárkách si Kemp věří, a průzkumy to potvrzují. Jeho hlavním cílem je obstát v klání o pozici v čele státu, a to v souboji se Stacey Abramsovou. Sebevědomá demokratka na rozdíl od něj nemá ve vlastní straně žádnou konkurenci. Tu republikánskou v aktuálních volbách rozdmýchává právě Trump. Právě v Georgii v roce 2020 těsně prohrál s Joem Bidenem, jenže tamní republikáni se proti zpochybňování výsledků sčítání postavili.