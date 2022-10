Vystoupili proti Putinovi, režim se jim mstí. Tlak teprve začíná, tuší opoziční politici

Dikarev se veřejně postavil proti Kremlu a přišel trest. Na malou pokutu musel čekat dva dny ve vězení. A bojí se, že tím tlak ruských úřadů teprve začíná. „Jenom na Facebooku mám dvě stě přátel. Jsou tam moje příspěvky o Buče, o Irpiňi, o všech těch tragédiích, ke kterým došlo. Když to uvidí nějaký agent, může to ohrozit moji bezpečnost,“ uvědomuje si.

Ve vězení strávil 48 hodin. A to přesto, že jako vdovec sám vychovává nezletilou dceru. „Tady platí zákon, že pokud se o dítě stará pouze jeden rodič, není možné ho zadržet. Já jim o tom zákonu řekl a oni prohlásili, že ne, že nic takového neexistuje,“ vypráví.

Velmi podobný je i případ jeho přítele, bývalého jakimanského opozičního starosty Andreje Moreva. Kdosi mu na auto nalepil samolepku jedné organizace zavřeného vůdce ruské opozice Alexeje Navalného. Skončil kvůli tomu na patnáct dní ve vězení, a letos proto nemohl v místních volbách obhájit svoji funkci.

„Je tady stálý politický tlak na celou opozici kvůli situaci na Ukrajině. Tady v Moskvě na nás tlačili vždy. My ale budeme pracovat dál,“ ujišťuje politik za liberálně demokratickou stranu Jabloko.

Utužování režimu

Po zahájení konfliktu na Ukrajině ruský parlament prosadil nové zákony, které zakazují nazývat „speciální vojenskou operaci“ válkou nebo diskreditovat ruskou armádu. Hrozí za to pět, respektive 15 let vězení.

„Alexej Gorinov si už vykonává trest vězení šest let a jedenáct měsíců. Andrej Pivovarov je také ve vězení. Reálně je ve výkonu trestu mnoho opozičních politiků,“ upozorňuje Morev.

Přes nelibost úřadů bylo čtrnáct moskevských obvodů až do letošního místního hlasování baštou odpůrců ruského prezidenta. To se během zářijových komunálních voleb změnilo. Podle opozičních politiků za to může nekontrolovatelné elektronické hlasování. Ruskou metropoli tak teď kromě jednoho obvodu úplně ovládla Putinova strana Jednotné Rusko.