Americká a kanadská loď propluly okolo Tchaj-wanu. Čínské síly jsou připravené „odrazit provokace“

Napětí ohledně Tchaj-wanu se mezi Spojenými státy a Čínou zvyšuje

Manévr obou lodí se stal poté, co americký prezident Biden v nedělním rozhovoru se stanicí CBS uvedl, že by američtí vojáci bránili Tchaj-wan v případě „bezprecedentního útoku“ ze strany Číny. To podle stanice CNN přililo další olej do ohně v napjatých vztazích mezi Washingtonem a Pekingem. Čína totiž prudce reagovala na srpnovou návštěvu na Tchaj-wanu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a v reakci na to uspořádala rozsáhlé námořní a letecké cvičení u tchajwanských vod.

Biden v rozhovoru znovu vykročil z rámce dlouhodobě prezentovaného amerického postoje k Tchaj-wanu, podotkla agentura Reuters. Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy neoficiální styky. Biden v nejnovějším rozhovoru přitom zopakoval, že USA nepodporují tchajwanskou nezávislost a uznávají politiku jedné Číny.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.