Vojáci USA by bránili Tchaj-wan v případě jeho napadení Čínou, prohlásil americký prezident

Biden odpověděl kladně na otázku moderátora pořadu 60 Minutes, zda by americké síly bránily Tchaj-wan. „Ano, pokud by došlo k bezprecedentnímu útoku,“ řekl v rozhovoru, který televize odvysílala v neděli místního času.

Kladně reagoval také na upřesňující dotaz, zda tím myslí, že na rozdíl od americké reakce na ruskou invazi na Ukrajinu by se na obraně Tchaj-wanu v případě jeho napadení podíleli přímo americké síly a američtí vojáci.

Biden v rozhovoru znovu vykročil z rámce dlouhodobě prezentovaného amerického postoje k Tchaj-wanu, podotkla agentura Reuters. Mluvčí Bílého domu, kterého agentura požádala o komentář, sdělil, že americká politika ohledně Tchaj-wanu se nezměnila. USA dlouhodobě uplatňovaly politiku strategické nejednoznačnosti, kdy odmítaly sdělit, zda by na útok na Tchaj-wan zareagovaly vojensky. Důvodem byla snaha současně odradit komunistickou vládu od případné invaze i bránit formálnímu vyhlášení tchajwanské nezávislosti.

Když byl ale v květnu Biden na tiskové konferenci v Tokiu dotázán, zda by chtěl vojenské zapojení USA do obrany ostrova, odpověděl: „Ano, to je závazek, který jsme učinili.“