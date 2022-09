Tchaj-wan sestřelil neidentifikovaný dron, který vstoupil do jeho vzdušného prostoru

Tchaj-wan slíbil, že nebude stupňovat napětí v oblasti. Zároveň ale uvedl, že přijme přísná opatření v souvislosti se stále častějším narušováním tchajwanského vzdušného prostoru či tchajwanské zóny vzdušné obrany.

Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že čínská letadla vstoupila v srpnu do tchajwanské zóny vzdušné obrany ve 446 případech, což je vyšší údaj než za celý rok 2020. Za prvních osm měsíců letošního roku Tchaj-wan zaznamenal 1068 narušení své obrané zóny, což je o zhruba o sto případů více než za celý loňský rok.

Vzdušný prostor u souostroví Ťin-men, které je pod tchajwanskou kontrolou, ve čtvrtek narušil civilní dron. Ten krátce po poledni místního času (6:00 SELČ) vlétl do prostoru u ostrůvku Š'-jü (Lví ostrůvek), který se nachází jen několik kilometrů od čínského města Sia-men. Tchajwanští vojáci se snažili dron varovat a přimět k odletu, ale nepodařilo se jim to, tak ho sestřelili, uvedla tchajwanská armáda. Trosky dopadly do moře.